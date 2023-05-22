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محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (صور)

الإثنين، 22 مايو 2023 11:47 ص
محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (صور) بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودي بمركز ومدينة الصف، مؤكدة أن قرية الودي تشهد تنفيذ عددا من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها وحدة طب الأسرة ومجمع الخدمات الزراعية الجاري تنفيذه ليكون مقرا خدميا متكاملا للمزارعين لتوفير الأسمدة الزراعية اللازمة وكافة أوجه الدعم.

وأوضحت أن وحدة طب الأسرة تشهد التجهيزات الأخيرة للتشغيل من أجهزة طبية وأثاث لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لمواطني القرية والقرى المحيطة بها.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كان قد تفقد مؤخرا أعمال تدبيش وتطوير طريق مخر سيل أطفيح الجاري رصفه وتطويره بطول 7كم، وكذا رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخرات سيل أطفيح والودي بالصف، موجها بسرعة الانتهاء منهما وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء المقبل ومجابهة السيول.

وتفقد المحافظ رفع كفاءة ورصف طريق ترعة كوم امبو بطول 62كم بدءا من مدينة أطفيح وحتى طريق الاوتوستراد وهو "الطريق الموازي لطريق 21 شرقًا وطريق الجيش غربًا" وسوف يساهم في تسهيل الحركة المرورية لسيارات النقل الثقيل المتجه إلى محاجر أطفيح وغيرها من المركبات المترددة علي الطريق.

بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (2)
بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف

 

بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (3)
بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف

 

بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (4)
بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف

 

بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (5)
بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف

 

بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (6)
بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف

 

بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (7)
بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف

 

بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (1)
بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف

حياة كريمة

محافظ الجيزة

الجيزة

مركز الصف

قرية الودي



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