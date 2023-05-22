وقال مصدر بالمجلس لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - "إن اللجنة أيدت القانون الخاص بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا"، مشيرا إلى أن نواب مجلس سينظرون في القانون خلال الجلسة العامة الأربعاء المقبل.

يُذكر أن مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان) أقرّ القانون مؤخرا، يُشار إلى أنه جرى التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1990.

وفي عام 1999 تم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وصادقت عليها أربع دول فقط، هي روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا.

وفي عام 2007 علقت موسكو مشاركتها في هذه المعاهدة حتى تُصدق بقية دول حلف "الناتو"على النسخة المعدلة من المعاهدة.