جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في مدنية "هيروشيما" اليابانية؛ لبحث ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي إلى واشنطن.



وقال بلينكن- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- "لقد أجريت مناقشة مثمرة مع وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما".



ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في 22 يونيو المقبل.. وخلال زيارته، سيقيم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مأدبة عشاء رسمية لمودي في البيت الأبيض، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشئون الخارجية الأمريكية في بيان صحفي.