لجنة من التعليم العالي تتفقد أعمال فرش معامل وورش جامعة طيبة التكنولوجية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وفد اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي لمتابعة أعمال الفرش بالمعامل والورش ومراجعة محتويات المخازن بالجامعة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

وتفقد وفد لجنة التعليم العالى، برفقة نائب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة، وأعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة ومسؤولي المخازن، أعمال فرش معملي الفيزياء والكمبيوتر، ومكاتب شركات السياحة التعليمية، ومعامل الغرف الفندقية، والمطبخ التعليمي، وورش النجارة ومراجعة محتويات المخازن للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة الواردة من الوزارة.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أن جامعة طيبة التكنولوجية تعد إنجازا كبيرا تحقق بدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى ظل ما يوليه من اهتمام بالغ بالجامعات التكنولوجية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولى.

فيما نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، ندوة تثقيفية حول أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم العالي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، بمقر الجامعة، بحضور أحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، تحت رعاية د. عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، حيث حاضر في الندوة، الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إذ تهدف الندوة إلى التعريف بمعايير تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم العالي، لتحقيق مؤشرات عالمية مستقبلا لجامعة طيبة التكنولوجية، من خلال خطة استراتيجية طموحة من إدارة الجامعة وبإشراف مباشر من رئيس الجامعة وتنفيذا من منتسبي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيكل الادارى، كما تضمنت الندوة شرح مفصل عن معايير الأهداف ال 17 وما يتماشى من أهداف مع رؤية ورسالة الجامعة وتخصصاتها المختلفة، والمرجو من تحقيقه طبقا لرؤية مصر 2030.



جولة لجنة التعليم العالى بجامعة طيبة التكنولوجية



رصد أعمال فرش معامل وورش جامعة طيبة التكنولوجية



لجنة من التعليم العالي تتفقد أعمال فرش معامل وورش جامعة طيبة



متابعة أعمال فرش معامل وورش جامعة طيبة التكنولوجية









