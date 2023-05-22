اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 01:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لجنة المحليات بالحوار الوطنى: المجالس المحلية الأقرب للمواطن وتوفر الخدمات

الإثنين، 22 مايو 2023 12:15 ص
لجنة المحليات بالحوار الوطنى: المجالس المحلية الأقرب للمواطن وتوفر الخدمات سمير عبد الوهاب
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن الإدارة المحلية فى مصر تواجه العديد من المشاكل، ومنها عدم وضوح السلطات والتخصصات بالإدارة المحلية وتداخل اختصاصيات الوزارة والإدارة المحلية، وعدم شغل الوزارة بالقضايا اليومية ومتابعة تنفيذ السياسات المحلية. 
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، :"ليجب ان تمتلك المحليات الموارد المالية بنسبة معينة ومنها فرض ضرائب معينة على العقارات ورسوم معينة فى المنطقة، لافتا : "مشكلة التمويل فى مصر كبيرة ولابد من حلها فى الإدارة المحلية، ويعتبر المجالس المحلية هى الأقرب للمواطن والتى توفر له خدمات خلاف عضو البرلمان". 
 
وتابع : "لجنة المحليات فى الحوار الوطنى تتداخل مع لجنة حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والسياسية، لأن المحليات رابط ما بين كل هذه اللجان والمواطن"، مضيفا: "على المحليات أن يكون لها قدرة على توفير ماليات لها".

الحوار الوطنى

المحليات

مصر

يوسف الحسينى

برنامج التاسعة



الموضوعات المتعلقة

إشادة واسعة بجلسات الحوار الوطنى اليوم.. عضو مجلس شيوخ: الزخم الموجود يدل على الثقة المتبادلة بين التيارات السياسية.. عبد الهادى القصبى: ما حدث بالجلسات يدعو للتفاؤل.. ورئيس حزب الإصلاح: طلعنا بمخرجات منه

الأحد، 21 مايو 2023 10:01 م

"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على المحور السياسى للحوار الوطنى.. رئيس حزب إرادة جيل: الدعم المالى للأحزاب ضرورة مع مراقبة أوجه الإنفاق.. وناجى الشهابي: أتمنى دمج الأحزاب المصرية فى حزبين كبيرين

الأحد، 21 مايو 2023 09:24 م

عبد الهادى القصبى: ما حدث بجلسات الحوار الوطنى يدعو للتفاؤل والأمل

الأحد، 21 مايو 2023 08:48 م

انتخابات المحليات على مائدة الحوار الوطنى.. القوى السياسية تتفق جميعها على أهمية خروج القانون للنور.. ضياء رشوان: سنرفع اتفاق الأحزاب للقيادة السياسية.. ومحمود فوزى: فصل القانون يعطى كل تشريع حقه فى المناقشة

الأحد، 21 مايو 2023 08:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة