كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يتقفان على تعزيز التعاون في مجال المناخ

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، وزعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على تعزيز التعاون في مجال المناخ والصحة والقضايا الرقمية.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس يون، مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ورئيس المجلس الأوروبي "تشارلز ميشيل" في المكتب الرئاسي الكوري، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية هذا العام.



واوضح بيان مشترك صدر عقب القمة، أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على إطلاق الشراكة الخضراء بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات تغير المناخ وحماية البيئة والتحول الأخصر.



ورحب الزعماء أيضا بإطلاق الاتفاقية الإدارية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي حول الاستعداد للطوارئ الصحية والاستجابة لها في مجال الإجراءات الطبية المضادة، واتفقوا على المساعدة في تحديد التهديدات الصحية والتعاون في البحث والابتكار والتصنيع وإنتاج التدابير الطبية المضادة.



وبموجب الاتفاقية، اتفقوا أيضا على مساعدة الدول الأخرى معا على بناء قدراتها على الوقاية من التهديدات الصحية واكتشافها والاستجابة لها.



وقال البيان المشترك إن القادة رحبوا بإطلاق الشراكة الرقمية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي.



كما تضمن البيان اتفاقا على إقامة حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية لتعزيز التعاون بشأن السلام والأمن العالميين، وتوسيع نطاق حوار السياسات الصناعية الحالي ليصبح حوار سلاسل التوريد والسياسات الصناعية، بهدف عقد الجلسة الأولى له في هذا العام.