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فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.. السبت المقبل

الإثنين، 22 مايو 2023 06:00 ص
فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.. السبت المقبل جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية بداية من السبت المقبل 27 مايو وحتى يوم الخميس 1 يونيو، وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 772 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية النانو تكنولوجي. 
 
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الطب أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى: 
 
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة
8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى. 
 
وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.
 

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اثار القاهرة

ترشبح منصب عميد كلية الآثار



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