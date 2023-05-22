عوض تاج الدين: أسعار الدواء بمصر الأرخص فى العالم

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسي تبنى إنشاء مدينة الدواء، لصناعة الأدوية التقليدية، أو غير التقليدية، كما أن هناك 177 شركة دواء في مصر، وهذه الشركات على تغطية حاجة السوق المحلي من الدواء.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه يوجد لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية في مختلف التخصصات، كما أن وجود صناعة دوائية قوية يساهم في خدمة مصر، منوهًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في الاستثمار في صناعة الدواء، خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج، وإعفاء المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، من القيمة المضافة.

وأفاد تاج الدين، أن 88% من الأدوية يتم إنتاجها محليا، كما أن هناك تنسيقا بشأن إنتاج الأدوية مع الحفاظ على اقتصاديات الشركات، موضحًا أن ملايين الدولارات يتم ضخها من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الطبية.

وأكمل: أن تسعير الأدوية مبني على مجموعة من المعايير المختلفة، كما أن هيئة الدواء هي من تحدد أسعار الدواء، وتعد أسعار الدواء في مصر هي الأرخص في العالم، وهذا الامر حقيقة، وقد تتجه بعض شركات الأدوية من أجل رفع أسعار بعض منتجاتها الدوائية.