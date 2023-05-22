عطل عالمى يضرب منصة إنستجرام .. والشركة تؤكد وجود المشكلة

كتب مؤنس حواس

تعطلت منصة انستجرام حول العالم، حيث يعاني تطبيق مشاركة الصور من عطل عالمي يؤدي إلى تجميد وجودة التطبيق الرئيسية، مما يؤدي إلى ظهور شاشة لا يمكن تحديثها، فيما يقدم موقع الويب صفحة فارغة فقط.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge، أقر المتحدث باسم شركة ميتا Dave Arnold بانقطاع الخدمة، قائلاً: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى Instagram.

وأضاف "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

وفقًا لمتتبع انقطاع التيار DownDetector، بدأت التقارير الأولى عن المشاكل منذ حوالي ساعة قبل أن ترتفع إلى أكثر من 175000 تقرير في ذروتها، ولا توجد أي إشارة على حل حتى الآن.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الخدمات الأخرى التابعة لشركة Meta الأم لـ Instagram، مثل Facebook أو WhatsApp أو Horizon Worlds ، لم تتأثر.

وليس هناك ما يشير إلى أي مشكلات مثل مشكلة في مركز البيانات والتي أدت إلى توقف خدمات الشركة لساعات في عام 2021، وعادة ما يتم حل مثل هذه الانقطاعات بسرعة.

لم تنشر صفحة المساعدة والحسابات في Instagram على منصات أخرى مثل Facebook و Twitter أي تحديثات حول انقطاع الخدمة.