طوارئ فى المكسيك بسبب نشاط بركان بوبوكاتيبتل وإلغاء عدد من الرحلات الجوية..فيديو

فاطمة شوقى

تعيش المكسيك حالة طوارئ بسبب زيادة نشاط بركان بوبوكاتيبتل بشكل كبير فى الأيام الثلاثة الماضية، وسيؤدى إلى إغلاق الأنشطة فى المطارات، مع سقوط الرماد بشكل مفرط فى جميع أنحاء وسط المكسيك.

وأشارت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إلى أنه فى مؤتمر صحفي ، أعلنت لورا فيلاسكيز ، المنسقة الوطنية للحماية المدنية ، أن عملية التنسيق مع حكومة ولاية بويبلا المكسيكية المركزية بدأت في تنفيذ إجراءات للوقاية والتخفيف والتحضير للتدابير الواردة فيما يسمى خطة بوبوكاتيبتل والتى من أجلها سيتم اتخاذ تدابير للمسألة التربوية والاجتماعية.

وعلق المطاران الرئيسيان في مكسيكو سيتي وهما "بينيتو خواريز" و"فيليبي أنجليس" عملياتهما مؤقتا بسبب الرماد المتطاير من بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يقع على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة المكسيكية.

وتسبب الرماد البركاني فى خطر بشكل خاص على الطيران ليس فقط لأنه يقلل من الرؤية، ولكن لأنه يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أجنحة الطائرة وجسمها.

كما تسبب ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" مؤخرا في إجبار 11 قرية على إلغاء الحصص الدراسية بعد تصاعد كثيف للرماد منه.

وكان الثوران الذي تم تسجيله السبت الماضى للبركان هو الأكثر شدة، لكن السلطات التي تراقب عن كثب البركان النشط تحافظ على التهديد عند مستوى متوسط.

ودعت السلطات إلى تغطية الأنف والفم بمنديل أو قناع، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي ، واستخدام نظارات الحماية، وتجنب العدسات اللاصقة لتقليل تهيج العين وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء مغلقة.

في الوقت نفسه، كررت الوكالة المعتمدة على التنسيق الوطني للحماية المدنية (CNPC) التوصية بعدم الصعود إلى فوهة البركان نظرًا لوجود احتمال حدوث انفجارات ، كما شوهد في عدة مناسبات في الماضي، تشير إلى انبعاث شظايا متوهجة، وفي حالة هطول أمطار غزيرة، ابتعد عن قاع الوديان بسبب خطر تدفق الطين والحطام.