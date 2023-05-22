طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية العام بعدة محافظات.. صور

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات امتحانات نهاية العام، فيما تفقدت أمل الهوارى مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية لجان سير الامتحانات، ووجهت بتوفير أجواء الهدوء للطلاب والتصدى لمحاولات الغش أو تصوير الأسئلة وتطبيق القانون بحسم على أية مخالفات تظهر.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.