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طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية

الإثنين، 22 مايو 2023 08:39 ص
طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية امتحانات الشهادة الإعدادية ــ أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الإثنين، الامتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية، وتختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الثلاثاء، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة العلوم . 
 
وبدأ الطلاب الامتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الامتحان يوم الخميس الموافق 2023 ـ 5ـ 18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023 ـ 5 ـ 20، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أمس الأحد الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية. 
 
من جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الـ33 من (نظافة ؛ تعقيم ، تطهير ، فرش ، تهوية ؛ إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية .
 
وأضاف موسى، أن هناك حرص على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات فى يسر، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب، كما شدد على منع حيازة التليفون المحمول أو أى من أجهزة الاتصال أو التقنية الحديثة للمراقبين والطلاب، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان. 
 
وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية الـ33 على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف. 
 
 

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