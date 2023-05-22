صعود 5 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الشحن" بنسبة 3.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.4%، أعقبه قطاعي التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، واستقر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية.

فيما تراجع 10 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.7%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وهبطت قطاعات مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، وانخفض قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 706 ملايين ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 173.6 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، 59 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 19965 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 7011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 3938 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.