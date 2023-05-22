اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 02:15 م
أكرم القصاص
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صحة الدقهلية: غلق 8 منشآت والمرور على 133 منشآة طبية بالمحافظة

الإثنين، 22 مايو 2023 01:04 م
صحة الدقهلية: غلق 8 منشآت والمرور على 133 منشآة طبية بالمحافظة غلق منشآت طبيه
الدقهلية : محمد الحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدى للمخالفات في تلك الأماكن.
 
وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين
 
وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 133 منشأة من الحملات، تشمل 61 عيادة خاصة، و 7 مستشفيات وعيادات تخصصية، و33 مركزاً طبياً ومعملاً، وتم إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشأت ومعاينة 19 أخرى.
 
وأشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.
 
يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.
 
 
أجهزه طبيه
أجهزه طبيه

عيادات خاصه
عيادات خاصه

غلق منشآت طبيه
غلق منشآت طبيه

مراجعه اشتراطات المنشآت الطبيه
مراجعه اشتراطات المنشآت الطبيه

معاينه منشآت طبية
معاينه منشآت طبية

معاينه منشآت واجهزه طبيه
معاينه منشآت واجهزه طبيه

 

 


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