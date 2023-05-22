صحة الأقصر: قافلة طبية بكافة التخصصات بالمجان لمدة يومين في الزناقطة

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، تجهيزاتها لإنطلاق فعاليات قافلة طبية جديدة لدعم أهالى مركز شباب الزناقطة ببندر الأقصر، وذلك على مدار اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، للكشف على صحة المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم بكافة التخصصات بالمجان تماماً.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تشمل القافلة إجراء الكشف والعلاج مجاناً في التخصصات الطبية التالية:- (النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة – فحص الأطفال – كشف الجلدية – فحص الباطنة – كشف الرمد – فحص الجراحة – كشف العظام - خدمات الأشعة والتحاليل – الصيدلية - كشف عشوائي (سكر وضغط واعتلال كلوي))، وذلك فى مركز شباب الزناقطة بإدارة بندر الأقصر.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه قبل بدء فعاليات القافلة يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مؤكداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما شهدت مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، التابعة لهيئة الرعاية بمحافظة الأقصر، نجاحاً تصاعدياً في العمليات الجراحية والتخصصات المتقدمة والنادرة، وبمعدل غير مسبوق، حيث حققت المستشفى إجمالي عمليات جراحية لليوم الواحد تخطي 50 عملية للتدخلات المتقدمة وذات مهارة، وعلى يد عدد من أمهر الأطباء والجراحين، وتنوعت العمليات ما بين جراحات القلب والأوعية الدموية، والقسطرة القلبية والتقنيات التشخيصية العالمية منها، وعمليات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وأيضاً جراحات التجميل والعظام والكسور، وكذلك عمليات المفاصل وتغيير الركبة ومناظير العظام، والنساء والتوليد والمسالك والأنف والأذن، والجراحة العامة والطارئة.