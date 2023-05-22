شكاوى من صعوبة امتحان الهندسة بإعدادية الجيزة.. وأولياء أمور: خطأ بسؤال الترجمة

كتب محمود طه حسين

أعلن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن وجود خطأ في ترجمة ورقة اللغات بامتحان مادة الهندسة في أول سؤال اختيار من متعدد، حيث إن سؤال اللغات مكتوب radius بمعني نصف القطر وفي سؤال النسخة العربية من الامتحان القطر كاملا، وهذا يؤدي إلى اختلاف الإجابة في مدارس اللغات عن الإجابة في مدارس العربى.

وأوضح أولياء الأمور، أن هناك صعوبة بامتحان مادة الهندسة، حيث وصفوا الامتحان بأنه صعب والأسئلة غير واضحة مما يتطلب وقتا إضافيا، وخاصة السؤال رقم، يوجد عليه اختلاف كبير، كما أن الوقت غير كافى لامتحان بهذا المستوى، وتوجد هناك شكوى جماعية من بعض جزئيات الامتحان منها أسئلة غير مكتملة وبالتالى كيف يثبت الطالب البرهان.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالمديرية أنه سيتم فحص شكاوى أولياء الأمور بشأن الامتحان وفى حالة ثبوت خطأ أو مشكلات فى الامتحان سيتم تطبيق ما يحقق مصلحة الطلاب.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023/ 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.