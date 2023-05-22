شركة «فاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع منصة «بارتمنت لتكنولوجيا الخدمات العقارية للتملّك المشترك» لتسهيل عمليات الدفع عن طريق تقديم أنظمة تقسيط جديدة

سوف تتيح هذه الاتفاقية للعملاء إمكانية الاستفادة من حلول الدفع الميسّرة التى تقدمها «ڤاليو» للاستفادة من المحفظة الاستثمارية للوحدات العقارية الفاخرة الخاصة بمنصة «بارتمنت» فى أبرز المواقع فى مصر.

القاهرة فى 22 مايو 2023

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة التكنولوجيا «بارتمنت»، التى تتيح للعملاء حلول الملكية المشتركة للوحدات التى تدار بالكامل من قبل «بارتمنت» فى أبرز المواقع فى مصر، حيث يمكنهم الاستفادة من حلول الدفع المرنة والميسرة، التى تقدمها «ڤاليو»، والحصول على خدمات إدارة وصيانة العقارات التى تقدمها «بارتمنت».

وتتطلع كل من «ڤاليو» و«بارتمنت» من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم تجربة استثمارية فريدة من نوعها للعملاء حيث يستثمرون في وحدات سكنية متميزة خاصةً فى المناطق الساحلية يمكنهم الاستمتاع باستخدامها على مدار العام لفترة زمنية محددة، دون تحمّل مسؤولية الإدارة والصيانة. ويتم تقسيم الوحدات العقارية، من خلال منصة «بارتمنت»، إلى ثمانِ حصصٍ متساويةٍ، بحيث يمكن لكل عميل امتلاك حصة فى قيمة العقار، وقضاء 41 ليلة على مدار العام من خلال نظام الحجز الإلكترونى الذى توفّره منصة «بارتمنت». وسيتمكن العملاء من خلال شركة «ڤاليو» من تمويل خدمات «بارتمنت» المتمثلة فى إدارة وصيانة العقارات على فترات سداد مرنة، تتراوح ما بين 6 و60 شهرًا من خلال خطوات بسيطة التى لا تستغرق سوى 15 دقيقة.

وتعليقا على هذه الشراكة أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو»، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والمساهمة فى دعم إحدى العلامات التجارية الناشئة فى سوق تكنولوجيا الخدمات العقارية فى مصر. وأضاف سعودى أن كلتا الشركتين تتطلعان من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة الفرصة للعملاء للاستثمار فى وحدات عقارية فاخرة من خلال برامج دفع ميسّرة مصحوبة بتنفيذ سريع ومريح لإدارة العقارات. وأشار سعودى إلى استمرار زيادة الطلب على خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وذلك فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات بالسوق المصرى نتيجة الضغوط التضخمية، وهو ما أدّى إلى تضافر جهود الشركتين لتقديم حلول تمويلية شاملة للعملاء، والتى تساعدهم فى تنمية استثماراتهم العقارية والاستفادة من إمكانية تحقيق عائد على استثماراتهم.

جدير بالذكر، أن شركة «بارتمنت» تأسست عام 2022، بعد نجاحها فى إتمام جولة تمويل أولية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، بقيادة اثنتين من كبرى شركات رأس المال الاستثمارى إنكلود وبلس ڤينتشر كابيتال. وتقدّم الشركة حلولاً حديثة وعصرية فى السوق المصرى تتمثّل فى إتاحة تملّك العملاء بشكل مشترك للوحدات العقارية لقضاء العطلات، وتحقيق مفهوم الملكية المشتركة لوحدات العطلات الثانوية، والتى يتم إدارتها بشكل تام من جانب الشركة. وتتطلع «بارتمنت» إلى مواصلة تجاوز العقبات التقليدية فى هذا المجال ومساعدة المزيد من العملاء على الاستمتاع بمنازل لقضاء العطلات فى مجموعة من أبرز المواقع بأسعار معقولة.

ومن جهته أعرب نديم ناجي، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة »بارتمنت،« عن سعادته بأن تكون الشركة فى طليعة مقدّمى الحلول الابتكارية للملكية المشتركة لإحداث تحوّل جذرى فى قطاعى التطوير العقارى وإدارة العقارات، لا سيما فى ظلّ النمو الملحوظ الذى تشهده تلك الحلول فى الشرق الأوسط. وأضاف ناجى أن ردود الأفعال الإيجابية التى تلقتها الشركة من أوائل المستثمرين هى بمثابة تأكيد على قدرة الشركة على حل مشكلة كانت تواجه العملاء الراغبين فى تنويع محفظة استثماراتهم العقارية. وأضاف أن سوف تساهم هذه الشراكة مع «ڤاليو» فى تعزيز قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية صممت خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتمكين المزيد من العملاء فى تحقيق أحلامهم فى الاستثمار بالوحدات الثانوية. وأشار ناجى إلى أن الشركة تتطلع إلى مواصلة الابتكار ومساعدة العملاء على الوصول إلى الوحدات العقارية المتاحة للتملّك المشترك فى جميع أنحاء المنطقة.