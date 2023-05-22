اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 06:35 م
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شئون الحرمين تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة سقيا زمزم

الإثنين، 22 مايو 2023 06:10 م
شئون الحرمين تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة سقيا زمزم الحرم - أرشيفية
أ ش أ

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بحثت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير منظومة سقيا زمزم بالحرمين الشريفين .


وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه تم أيضا مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في موقع سبيل الملك عبدالعزيز بكدي وناقلات ماء زمزم من موقع السبيل إلى المسجد النبوي وفق معايير صحية تضمن نقل ماء زمزم بطرق حديثة وآمنة مستوفية لأعلى المعايير العالمية، والعديد من الجوانب التطويرية التي تسعى وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية إلى استثمارها في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


الحرمين

شئون الحرمين

المسجد الحرام

المسجد النبوي

منظومة سقيا زمزم



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