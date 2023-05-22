سماء الأقصر تشهد تحليق 1400 سائح من حول العالم على متن 50 رحلة بالون طائر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تحليق البالون بصورة طبيعية لليوم الثانى بعد توقفه الأيام الماضية، حيث خرجت اليوم 50 رحلة من رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربي، على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم، تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه، يقول أحمد الطيب رئيس اتحاد شركات البالون بالأقصر، إنه حلقت اليوم الإثنين 50 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1400 سائح من دول العالم المختلفة، وسط حالة من الإقبال المميزة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر، حيث إن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

ويضيف أحمد الطيب لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر رحلات البالون غرب الأقصر، من أهم رحلات المغامرة، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، مشدداً على أنه يعمل البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع في البر الغربي.

جدير بالذكر، أنه عبر البالون الطائر يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للغيوم والطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، حيث تضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.



البالونات الطائر لدى تحليقها فى السماء صباحاً



تجهيز البالونات فى مطار البر الغربى



لحظات نفخ البالونات قبل التحليق صباحاً



