سفير مصر لدى بوخارست يبحث مع مسئول رومانى سبل تعزيز العلاقات

كتب أحمد جمعة

بحث السفير مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية فى بوخارست مع ترافيان لاورينتيو هريستا سكرتير الدولة للشئون الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية، سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين الدولتين فى كافة المجالات فى ظل الزخم المتولد عن زيارة نيكولاى تشيوكا رئيس الوزراء الرومانى لمصر خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الماضى.

أكدا الطرفان – بحسب بيان لسفارة مصر لدى بوخارست - على أهمية الإعداد الجيد لعقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين، وعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجارى.

ناقش الجانبان أهم تطورات الأوضاع الإقليمية لاسيما فى كل من السودان، حيث أعرب سكرتير الدولة عن شكر الحكومة الرومانية لمصر على دعمها ومساعدتها فى إجلاء المواطنيين الرومانيين من السودان.

كما تناول عدد من القضايا فى كل من سوريا وفلسطين، والاجتماع الوزارى العربى الأوروبى، وأوكرانيا.

شارك فى اللقاء كريستينا جاكوتا مديرة إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومستشارة/ مروة شعير نائب السفير المصري في بوخارست.