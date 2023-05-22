زي النهارده.. النيابة تتلو أمر إحالة الإرهابى بهاء كشك حارس هشام عشماوي بخلية المرابطين

كتب إيهاب المهندس

زي النهارده، من سنتين، يوم 22 مايو 2021، الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، نظرت أولى جلسات محاكمة 3 متهمين، من بينهم الإرهابى بهاء كشك، الذراع اليمنى لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وخلال تلك الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية، ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.