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رياح ورمال مثارة.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 22 مايو 2023 11:56 ص
رياح ورمال مثارة.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى السبت المقبل خريطة الارصاد
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 22 مايو حتى السبت المقبل 27 مايو 2023، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
الإثنين 22 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
الثلاثاء 23 مايو: 
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
الأربعاء 24 مايو:
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
الخميس 25 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
 
الجمعة 26 مايو والسبت 27 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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