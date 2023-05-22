رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم والدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتورة فتيحة بطيخ عميد كلية التربية، والدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب والدكتور محمد سعفان وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا.

وأشار القاصد، إلي أن اللجنة قامت بالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة و متابعة ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة، مضيفا أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية.