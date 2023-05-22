رئيس اقتصادية قناة السويس: العمالة الماهرة والاتفاقيات التجارية تجعلنا الأنسب للاستثمارات الصينية

كتب: مدحت عادل

أجرى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقاء تليفزيوني لشبكة CGTN الصينية، وذلك عقب كلمته في منتدى الاستثمار الذي عُقد بالسفارة المصرية ببكين صباح اليوم.

وقال وليد جمال الدين أثناء الحوار، إن الشركات الصينية تمثل شراكة هامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن السوق الصيني سوق هام وواعد، مؤكداً على أن مصر تستهدف التعاون مع السوق الصيني ليس فقط من خلال الاستيراد ولكن من خلال التصدير أيضاً ، ذلك لأننا نقدر أهمية المنتج الصيني الذي أصبح ذو جودة عالية، وأصبحت تعتمد عليه العديد من الأسواق، وهناك العديد من المصنعين الكبار في أوروبا يعتمدون على المنتج الصيني في أنشطهم لذا فإن التواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد خطوة أقرب لسهولة نفاذ المنتج الصيني إلى أوروبا والشرق الأوسط.

كما أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن الجائحة العالمية الأخيرة أوضحت أهمية التنوع في أماكن التصنيع للمنتجات لتيسير وصولها إلى الأسواق، مشيراً إلى وفرة العمالة الماهرة المصرية ووفرة الطاقة بأسعار مناسبة تساعد على جذب العديد من الاستثمارات الصينية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في ظل العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى في أوروبا، وإفريقيا، والدول العربية، وبالتالي فإن التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعود بالنفع على المنتج الصيني ويسمح له بالنفاذ داخل الأسواق المختلفة دون حد أقصى للتصدير.