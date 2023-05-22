رئيس أكاديمية البحث العلمى يعلن الفائزين فى تحدي منصة بنك الابتكار لحل مشكلة ورد النيل

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم الفائزين فى تحدى مشكلة الهدر فى المياه العذبة بسبب ورد النيل، وهو التحدى الخامس الذى أطلقته الأكاديمية فى 27 فبراير 2023 على منصة بنك الابتكار المصرى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت عنوان "حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة للتخلص من ورد النيل"، بهدف استقبال حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة لمواجهة مشكلة الهدر فى المياه العذبة بسبب ورد النيل، على أن تكون الأفكار المتقدمة ذات أساس علمى وتكنولوجى سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي، ولم يتم تطبيقها فى مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأى جهة أخرى.

وأوضح رئيس الأكاديمية فى بيان صادر عن القومى للبحوث، أن النتائج النهائية أظهرت فوز الدكتور أحمد على أبو العطا موسي، الأستاذ بكلية الزراعة- جامعة المنصورة بالمركز الأول فى التحدي، وفاز بالمركز الثانى الدكتور وائل محمود خير الدين، الجامعة المصرية اليابانية، وسوف تمنح الأكاديمية جوائز مالية لصاحب/أصحاب الفكرة المبتكرة، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية، وتعتبر الجوائز تقدير رمزى من الأكاديمية للباحث أو المبتكر. وسيتم دعم أفضل الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق ولها جدوى اقتصادية وبيئية بالتمويل اللازم لتنفيذ الفكرة فى مدة لا تتجاوز 6-9 أشهر.

ومن جانبها أوضحت د. منة الله الكتامى المدير التنفيذى لبنك الابتكار المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن البنك استقبل 38 مقترح لحلول علمية مبتكرة لحل المشكلة، ثم تم عرض المقترحات على لجان التقييم، وتقرر استبعاد 14 مقترح لخروجها عن موضوع التحدي، ثم تمت مخاطبة المبتكرين عبر البريد الإلكترونى لتقديم مقترحات كاملة للأفكار المؤهلة وعددها 24 مقترح، وقد تقدم 15 مبتكر فقط بالمقترح الكامل، ثم تمت إحالة المقترحات إلى لجنة لتقييم مرة أخرى، وصدر قرار لجنة التقييم المشكلة، وتم اعتماد النتيجة بقرار اللجنة العليا للتخطيط والتعاقدات والمتابعة، حيث تم اختيار فائزين فقط بالمركزين الأول والثانى وتم حجب الجائزة الخاصة بالمركز الثالث لعدم حصول أى من المقترحات الأخرى على التقييم المناسب.

الجدير بالذكر أن بنك الابتكار المصرى أول وأكبر منصة حكومية للابتكار المجتمعى وسوق ومعرض إلكترونى دائم للابتكار فى مصر وهو تكليف جاء فى كلمة رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب فى جامعة القاهرة ونفذته الأكاديمية.