توريد 125 ألفا و434 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب، بيانا بتوريد القمح المحلي موسم 2023، حيث بلغ ما تم توريده إلى 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 128434 ألف طن و119 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية في بيانها، أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 1946,656 طن، وبلغ ما سبق توريده 55741,832 طن وبلغ الإجمالي 57688,488 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 182,579 طن وبلغ ما سبق توريده 49368,885 طن، 50167,682 طن.

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 293,665 طن، وبلغ ما سبق توريده 17395,370 طن بإجمالي 17577,949 طن.

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 2928,032 طن، وبلغ ما سبق توريده 122506,087 طن، بإجمالي 125454,119 طن.

وتبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدانا.

كما تبلغ السعة التخزينية للمحافظة 193240 طن وبلغت كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى 2738,749 طن . وإجمالى كميات القمح الخارجة خارج المحافظة إلى شمال القاهرة وجنوب القاهرة هى 2385,630 طن.