تموين الشرقية: توريد 460 ألف طن من سنابل الذهب الأصفر للشون والصوامع

الشرقية - فتحية الديب

قالت المهندسة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن عملية التوريد تتم بسلاسة ونستقبل القمح بمعدله الطبيعى، وتم توريد أكثر من 460 ألف طن على مستوى محافظة الشرقية، منوهة إلى وجود 58 موقعا تخزينيا، ما بين صوامع وشون حكومية متطورة، ومراكز تستخدم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل 834 ألف طن قمح، موزعة ما بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبو حماد، بالإضافة إلى 30 ألف طن بأبو كبير

وأضافت، وكيل وزارة التموين بالشرقية، لـ "اليوم السابع"، أن محصول القمح يعد المحصول الاستراتيجى الذى يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لارتباطه برغيف العيش، وتشهد صوامع وشون محافظة الشرقية توريد القمح من انطلاق موسم الحصاد.

منوهة أنه تم التأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لاستقبال الأقماح ومطابقتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق صحيحة وسليمة مع التنبيه على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة وعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، مشددة على ضرورة التأكد من سلامة وتبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين الأقماح قبل استخدامها وكذلك عدم وجود إصابة حشرية وتوافر كلاً من وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون ووسائل الحماية المدنية بالصوامع.