اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 06:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بسلطان عمان فى قصر القبة.. وزيارة العاصمة الإدارية

الإثنين، 22 مايو 2023 05:47 م
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بسلطان عمان فى قصر القبة.. وزيارة العاصمة الإدارية لقاء الرئيس السيسى بسلطان عمان
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق الى مصر.
   
وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات، واعقب ذلك توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد السلطان مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، بسعة 107 آلاف مصلي.
    
كما تفقد السلطان هيثم بن طارق مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لقاء الرئيس السيسى

سلطان عمان

قصر القبة

العاصمة الإدارية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة