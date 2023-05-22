تغريم شركة ميتا 1.3 مليار دولار لانتهاك قواعد أوروبا الخاصة بالبيانات

كتبت ريم عبد الحميد

تم تغريم شركة ميتا، الشركة المالكة لفيس بوك، بمبلغ 1.3 مليار دولار، وأمرت الشركة بالتوقف عن نقل البيانات التى تيتم جمعها من مستخدمى فيس بوك وتويتر فى أوروبا والولايات المتحدة، فى حكم مهم ضد شركة السوشيال ميديا لانتهاكها قواعد حماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن العقوبة التى أعلنت عنها لجنة حماية البيانات فى إيرلندا، قد تكون واخدة من أكثر العقوبات ذات عواقب فى السنوات الخمس التى مضت منذ أن سن الاتحاد الأوروبى قانون حماية البيانات المعروف باسم تنظيم حماية البيانات العامة.

ويقول المنظمون أن الشركة فشلت فى الامتثال لقرار 2020 من قبل أعلى محكمة أوروبية بأن البيانات عبر الأطلنطى لم يتم حمايتها بما بكفى من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية.

ويطبق الحكم الصادر اليوم الاثنين على فيس بوك فقط وليس انستجرام أو واتس اب، التى تمتلكها ميتا أيضا. وقالت ميتا إنها ستستأنف ضد القرار، وأنه لن يكون هناك تعطيل لخدمة فيس بوك فى الاتحاد الأوروبى على الفور.

ولا تزال هناك عند خطوات قبل أن يتعين على الشركة حماية بيانات مستخدمة فيس بوك فى أوروبا، وهى المعلومات التى يمكن أن تشمل الصور والاتصالات والرسائل المباشرة والبيانات التى تم جمعها للإعلان المستهدف.

ويأتى الحكم مع فترة سماح لا تقل عن خمسة أشهر لكى تمتثل Meta. وسيؤدى استئناف الشركة إلى عملية قانونية طويلة الأمد.