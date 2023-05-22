تعليم القاهرة: 23 ألفا و233 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا الامتحان اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثالث من أعمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية لعام 2022 /2023، حيث أدى اليوم الإثنين (23233) طالبا وطالبة إمتحانات الدبلومات التجارية ، و(2650) طالب وطالبة إمتحانات الفندقى ،والصناعى (21994) طالب وطالبة.

وأكد "موسى" على إلتزام الجميع بضوابط أعمال الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الإمتحانات.

كما شدد على عدم إصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان ومكافحة الغش بكافة أشكاله، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وفى السياق أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الإثنين، الإمتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية، وتختتم أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية غدا الثلاثاء ويؤدوا الطلاب الإمتحان فى مادة العلوم.

وبدأ الطلاب الأمتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الإمتحان فى مادتى الجبر والإحصاء ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية ال33 من (نظافة ؛ تعقيم ، تطهير ، فرش ، تهوية ، إضاءة) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.