تعليم القاهرة: انتظام الامتحانات ونتعامل مع حالات الغش وفقا للقواعد

كتب سيد الخلفاوى

تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، واطمأن علي انتظام سير اللجان الإمتحانية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية، حيث يؤدي طلبة الشهادة الاعدادية الآن الإمتحان في مادة الهندسة.

وأكد "موسى" على إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن إنتظام سير الإمتحانات والتعامل الفورى مع حالات الغش أو التسريب وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات .

و أشار ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، أن الإمتحانات تسير بهدوء، وتتابع الغرفة سير العملية التعليمية بالإدارات التعليمية الـ33 لحظة بلحظة .

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الإثنين، الإمتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية، وتختتم أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية غدا الثلاثاء ويؤدوا الطلاب الإمتحان فى مادة العلوم .

وبدأ الطلاب الأمتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٠، الإمتحان فى مادتى الجبر والإحصاء ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

من جانبه أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية ال33 من (نظافة ؛ تعقيم ، تطهير ، فرش ، تهوية ؛ إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية .