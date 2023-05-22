تعليم الشرقية: لا شكاوى من إنجليزى الإعدادية واستبعاد رئيس لجنة و6 ملاحظين

الشرقية - إيمان مهنى

تابنت أراء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية، عن أسئلة امتحان اللغة الأنجليزية، أعرب عدد منهم عن صعوبة بعضها.

وقالت مصدر بمديرية التربية والتعليم لـ "اليوم السابع "، إنه لن ترد أي شكاوي من الطلاب عن صعوبة الأسئلة أو وجود أسئلة خارج منهج الدراسي، لافتا إلي انتظام جميع الطلاب دون اي شكاوي، وتحرير حالة واحد لمحاولة الغش لأحد الطلاب.

في سباق متصل، قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية استبعاد رئيس لجنة، بالإضافة إلي 6 ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة فاقوس التعليمية لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات طبقا لقانون 205 لسنة 2020 وإحالتهم للتحقيق.

يذكر أنه يؤدي أكثر من 138 ألف طالب وطالبة إمتحانات الشهادة الاعدادية، في 761 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، ذلك وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.