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تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد داخل المدارس وتقسيمها على أيام

الإثنين، 22 مايو 2023 11:12 ص
تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد داخل المدارس وتقسيمها على أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت - مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع مراحل صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي ستعلن بشكل موحد على مستوى المحافظة داخل المدارس خلال أيام.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حرص المديرية على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضح أن المديرية ستحدد لكل صف يوم محدد تعلن فيه نتائجه، مشيرا إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على درجات المواد بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق داخل المدارس بشكل مباشر.

جدير بالذكر، أن طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالجيزة اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، بينما يواصل طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت الماضي الموافق 20 مايو وتستمر حتى يوم 25 مايو، وذلك بمشاركة حوالي 188 ألف طالب وطالبة مقسمين على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.


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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

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الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في الجيزة

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