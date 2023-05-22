تعليم الإسماعيلية تحصد المركز الثالث فى مسابقة التصميم الفنى

واصل تعليم الإسماعيلية تحقيق الإنجازات وحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية وفي جميع المسابقات وفي إطار التميز في الأنشطة المختلفة تحت قيادة الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

حقق الطالب مازن يوسف محمد بمدرسة السادات الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال التعليمية المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة مادة التربية الفنية للترم عن مسابقة التصميم الفنى للعام 2023، وذلك برعاية الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم، وولاء جمعة مدير عام الشئون التنفيذية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وتوجيه التربية الفنية برئاسة أمل الغرباوي الموجه عام.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بما تحقق من إنجاز، مؤكدا على حرصة الشديد على دعم المواهب في شتي، المجالات حيث التميز علميا جنبا إلي جنب مع التميز في الانشطة المختلفة سواء الفنية او الرياضية او غيرها من مجالات الأنشطة.

فيما حقق توجيه التربية المسرحية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة جيهان شعبان المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الخاصة بإشراف هناء العدوى مدير إدارة التربية الخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ورعاية الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وتحت أشراف وولاء جمعة مدير عام الشئون التنفيذية.

وقدم الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، التهنئة والشكر للمدارس الفائزة، كما تقدم بالشكر والتقدير لتوجيه التربية المسرحية وفريق العمل والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطلاب متمنيا مزيدا من التفوق والتألق فى المسابقات القادمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن التفوق والتميز يأتي بعد العمل الجاد والصبر ويكون هذا العمل المستمر على وتيرة ثابتة والاستمرار والمحافظة على التميز تلبية لنداء الوطن .

وقدمت مدرسة النور للمكفوفين مسرحية بائع الحكمة، وقدمت مدرسة التربية الفكرية أوبريت صغيرة على الحب ومسرحية بعنوان حب الوطن، اسكتش كوميدى بعنوان أبو زعزع، وقدمت مدرسة الأمل وضعاف السمع عرض بانتومايم "اتحضر للأخضر"، واستعراض حركات إيقاعية و أغنية بلغة الإشارة أنا عندي بغبغان، والتنورة.

وقدم الدكتور محمد بحيري، الشكر لموجهى التربية المسرحية المشرفين على المدارس فاطمة عبدالله، ونبيلة نبيل، وسناء داوود، والحسن دكرونى والحسين دكرونى.