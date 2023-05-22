تعرف على عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال إبريل 2023

كتبت: أماني سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أنه تم ترخيص وتأمين مركبات (زيرو ومستعمل) بواقع 289655 مركبة من بينها 76 مركبة تعمل بالكهرباء و202970 تعمل بالبنزين و70409 تعمل بالسولارو 7397 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و6 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي .

وجدير بالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" هو 20370 مركبة بمعدل نمو متزايد على عكس المتوقع حيث كان تقرير شهر فبراير الماضى عدد المركبات الزيرو التى تم التأمين عليها وترخيصها17061 سيارة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1591مركبة موديل 2020 و3186 مركبة موديل 2021و8632 مركبة موديل 2022 و6961 مركبة بينما كانت ارقام موديلات المركبات الزيرو فىشهر فبراير 1564مركبة موديل 2020 و3145مركبة موديل 2021و7799مركبة موديل2022 و4551 مركبة موديل2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8267 سيارة ملاكي من بينها 148سيارة موديل 2020 و142سيارة موديل 2021و3264 سيارة موديل 2022و4713سيارات موديل 2023.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالياعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتمترخيصها 9996 من بينها 1395موديل2020 و2845موديل 2021و4736دراجةموديل 2022 و 1020دراجه ناريةموديل 2023.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها1372 سيارة من بينها 9سيارة نقلموديل 2020 و111 سيارة نقل موديل2021 و382موديل 2022 و 870 سيارةنقل موديل 2023.