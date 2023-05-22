اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 04:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تعرف على خطوات تكوين أرقام مميزة للوحات المعدنية الخاصة بالمركبات

الإثنين، 22 مايو 2023 04:00 ص
تعرف على خطوات تكوين أرقام مميزة للوحات المعدنية الخاصة بالمركبات بوابة مرور مصر الإلكترونية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
 
- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
 
- الضغط على "كون لوحتك الآن".
 
- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
 
- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.
 
- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.
 

ادارة المرور

موقع مرور مصر

اخبار عاجلة

التزايد على اللوحات

لوحة معدنية مميزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة