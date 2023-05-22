اليوم السابع
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تعرف على احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للتنوع البيولوجى عبر حملات التوعية بالمحافظات

الإثنين، 22 مايو 2023 10:00 م
تعرف على احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للتنوع البيولوجى عبر حملات التوعية بالمحافظات وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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يحتفل العالم اليوم الاثنين، لفاعليات اليوم العالمى للتنوع البيولوجى والذى يتزامن الاحتفال به سنويا يوم 22 مايو من كل عام ، ومن جانبه أكد  محمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب التابعة لوزارة البيئة، إلى أنه سيتم تكثيف حملات التوعية البيئية، للشباب والأطفال والنساء الأيام المقبلة ضمن الاحتفالات  باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، .
 
وأوضح مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة،  فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن التوعية جزء رئيسى من عمل الوزارة لزيادة الوعى البيئي لدى أفراد المجتمع وهو الأمر الذى يتم بشكل مستمر وغير مرتبط بمناسبات بيئية ، مؤكدا أنه سيتم أيضا الاحتفال  اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 من يونيو المقبل.
 
وأشار مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة  إلى أنه سيتم النزول للتجمعات الشبابية والسكان المحليين والتعاون مع المجتمع المدني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأيام العالمية، وإنه  من أهم البرامج التوعية التي يتم العمل عليها حاليا هي التوعية بمبادرتي "اتحضر للأخضر" و"رجع الطبيعة لطبيعتها".
 
وأوضح مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة   أن التوعية البيئية تعد عنصرا مهما لتعريف المجتمع بشكل كبير بكل فئاته بأهمية التنوع البيولوجي،  والكائنات الحية ودورها في السلسة الغذائية،  كما يعد الدور الإعلامي من الأدوار المهمة لإيصال رسالة التوعية إلى أكبر عدد من الجمهور، مشيرًا إلى أن المحميات الطبيعية متاحة أمام الجمهور بصفة يومية، وهناك فريق عمل يحرص دائما على توعية الجمهور خاصة بالمدارس أو التجمعات الشبابية.
 

البيئة

اليوم العالمى للبيئة

تغير المناخ

التنوع البيولوجى



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