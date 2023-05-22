اليوم السابع
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تصل 42 درجة ببعض المناطق .. درجات الحرارة العظمى والصغرى وحالة طقس حتى السبت

الإثنين، 22 مايو 2023 10:00 م
تصل 42 درجة ببعض المناطق .. درجات الحرارة العظمى والصغرى وحالة طقس حتى السبت حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  حالة الطقس المتوقعة  حتى السبت المقبل 27 مايو 2023 ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء   .
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت  المقبل 27 مايو  2023 كما يلى :
 
 
الثلاثاء 23 مايو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 20 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى  24 درجة
 
 
الأربعاء 24 مايو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى  24 درجة
 
 
الخميس 25 مايو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى  24 درجة
 
 
الجمعة 26 مايو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى  24 درجة
 
السبت 27 مايو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 22 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى  24 درجة
 
 
 

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