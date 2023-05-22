تدريب طلبة الجامعة التكنولوجية ببني سويف علي "gis" بمياه بنى سويف

ونفذ قطاع التخطيط بشركة مياه بنى سويف تدريبا عمليا لطلاب الجامعة التكنولوجية علي مجال نظم المعلومات الجغرافية "gis" من خلال التدريب العملي علي الأقسام و التخصصات المختلفة لتحقيق أقصي استفادة.

وفى سياق منفصل، تابعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقطاع الدعم الفني، وذلك لمناقشة المهام والأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب وتطور الأعمال بها، وكذلك الوقوف علي أي معوقات وحلها، وضرورة استغلال كل الكوادر البشرية لسرعة إنجاز الأعمال.

وأكدت المهندسة دينا، أنه لا بد من متابعة كل المشروعات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بتلك المشروعات، حيث شددت علي ضرورة اتباع الضوابط و اللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بالشركة بشكل سليم مما سينعكس علي جودة العمل و حسن استغلال الموارد مما سيؤدي إلي تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية و الارتقاء بسرعة الأداء الخدمي .