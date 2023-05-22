اليوم السابع
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تدريب طلبة الجامعة التكنولوجية ببني سويف علي "gis" بمياه بنى سويف

الإثنين، 22 مايو 2023 01:37 م
تدريب طلبة الجامعة التكنولوجية ببني سويف علي "gis" بمياه بنى سويف جانب من التدريب
بنى سويف ــ هانى فتحى

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استقبلت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، طلبة الجامعة التكنولوجية بالمحافظة، في إطار اهتمام الشركة وتأكيدا لدورها في المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء المحافظة.
 
 ونفذ قطاع التخطيط بشركة مياه بنى سويف تدريبا عمليا لطلاب الجامعة التكنولوجية علي مجال نظم المعلومات الجغرافية "gis" من خلال التدريب العملي علي الأقسام و التخصصات المختلفة لتحقيق أقصي استفادة.
 
وفى سياق منفصل، تابعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقطاع الدعم الفني، وذلك لمناقشة المهام والأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب وتطور الأعمال بها، وكذلك الوقوف علي أي معوقات وحلها، وضرورة استغلال كل الكوادر البشرية لسرعة إنجاز الأعمال.
 
وأكدت المهندسة دينا، أنه لا بد من متابعة كل المشروعات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بتلك المشروعات، حيث شددت علي ضرورة اتباع الضوابط و اللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بالشركة بشكل سليم مما سينعكس علي جودة العمل و حسن استغلال الموارد مما سيؤدي إلي تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية و الارتقاء بسرعة الأداء الخدمي .
 

 


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