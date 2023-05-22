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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 22 مايو 2023 10:06 ص
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 714 شاحنة و40 سيارة.

 
شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 306 شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 408 شاحنة و17 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل بينما تغادرة السفينة Maple Breeze فارغة  فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم الحرية ، بوسيدون اكسبريس وامل.
 
ويشهد ميناء نويبع تداول 2550 طن بضائع و360 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1325 راكب بموانئها .
 
 



 

 


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