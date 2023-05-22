تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 714 شاحنة و40 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 306 شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 408 شاحنة و17 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل بينما تغادرة السفينة Maple Breeze فارغة فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم الحرية ، بوسيدون اكسبريس وامل.

ويشهد ميناء نويبع تداول 2550 طن بضائع و360 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1325 راكب بموانئها .