تجديد 269 عقدا للتخلص الآمن من النفايات الخطرة بدمياط

دمياط ـ معتز الشربينى

وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصة من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع إجراءات مكافحة العدوي بها.

تم مرور فرق العلاج الحر تحت إشراف د.سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر على عدد 583 منشأة طبية وإصدار عدد 138 ترخيصا مكانيا طبقا لقانون (51، 153) لعام 2004، وتم إصدار عدد 149 خطابا للدفاع المدنى لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتم قبول 146 ملفا للترخيص والرد على عدد 12 شكوى مقدمة من المواطنين، وتم تجديد عدد 269 عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة، كما تم إصدار عدد61 قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص والتسجيل.

كما تم إدخال عدد 1211 تسجيلا جديدا لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر، وتم ذلك ضمن خطة إدارة العلاج الحر للرقابة على كل المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة و صحة المرضى.