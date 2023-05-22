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تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية لـ19 يونيو

الإثنين، 22 مايو 2023 11:54 ص
تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية لـ19 يونيو جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار لجلسة 19 يونيو. 
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية امن القاهرة من القبض على 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر.

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التنقيب عن الاثار

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