اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبى لجلسة 20 يونيو

الإثنين، 22 مايو 2023 12:13 م
تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبى لجلسة 20 يونيو جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة  شخصين لجلسة 20 يونيو بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لإتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبىن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

الاتجار فى النقد الاجنبى

عابدين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة