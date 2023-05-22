انقطاع المياه عن منطقة الأزهري بمدينة بني سويف مساء اليوم

بنى سويف هانى فتحى

اعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ، إنقطاع المياه عن منطقة الأزهري بمدينة بني سويف مساء اليوم الاثنين من الساعة 8 مساءاً و حتى الساعة 1 صباحاً، وذلك لوجود أعمال ربط خط 8 بوصة بمنطقة الأزهري ببني سويف .

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة "خلال اليومين المذكورين" نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطتين لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركزين تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن





