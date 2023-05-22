اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه عن منطقة الأزهري بمدينة بني سويف مساء اليوم

الإثنين، 22 مايو 2023 12:58 م
انقطاع المياه عن منطقة الأزهري بمدينة بني سويف مساء اليوم قطع المياة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن منطقة الأزهري بمدينة بني سويف مساء اليوم الاثنين من الساعة 8 مساءاً و حتى الساعة 1 صباحاً، وذلك لوجود أعمال ربط خط 8 بوصة بمنطقة الأزهري ببني سويف .
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة "خلال اليومين المذكورين" نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطتين لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركزين تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن
 
 


 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

مياة الشرب

مياة بنى سويف

قطع مياه الشرب ببنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة