انطلاق قوافل تعليمية لمراجعة مواد الثانوية العامة بالبحيرة مجانا

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة انتظام فاعليات القوافل التعليمية لمراجعة مواد الثانوية العامة والتى تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة التعليم تحت شعار "الجمهورية الجديدة العلم والعمل".

وأشار إلى استمرار فاعليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة، بمجمع دمنهور الثقافى ومركز شباب كفر الدوار من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا بشكل مجانى فى كافة المواد العلمية والأدبية المقررة على الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أن هذه القوافل التعليمية تستهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة ورفع الاعباء عن كاهل الأهالى من أولياء الأمور بالاضافة إلى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفا أن القوافل التعليمية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تضم نخبة من الخبراء والمعلمين من ذوى الكفاءة المهنية المختلفة ويتم من خلالها مراجعة كافة المواد الدراسية للثانوية العامة وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وتحقيق نتائج متميزة خلال الامتحانات.