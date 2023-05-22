اليوم السابع: الرئيس السيسى يودع سلطان عمان لدى مغادرته مطار القاهرة

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يودع سلطان عمان لدى مغادرته مطار القاهرة.. الزعيمان يتبادلان أرفع الأوسمة فى البلدين احتفاء بزيارة السلطان هيثم لمصر.. 150 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لـ «حياة كريمة».. الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار خلال أسبوع



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