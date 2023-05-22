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"النقل" تعلن عن مكاتب حجز تذاكر ومواعيد أتوبيسات السوبر جيت.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 01:00 ص
"النقل" تعلن عن مكاتب حجز تذاكر ومواعيد أتوبيسات السوبر جيت.. التفاصيل حافلات سوبر جيت
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، قائمة بأماكن مكاتب حجز تذاكر شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل، وكذلك مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات، حيث أن هذه المكاتب تتواجد في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.
 
ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة، ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: https://www.superjet.com.eg/
 
وتمتلك الشركة أسطول من الحافلات تعمل بالنقل بين المحافظات بجدول تشغيل يومي منتظم، وتركز الشركة على تنوع الخدمات المقدمة، وتملك "سوبر جيت" الاَن أسطولاً كبيراً من الحافلات الحديثة التي تخضع للمراقبة و الصيانة الدورية المنتظمة على أيدي موظفين يتمتعون بمهارة عالية وخبرة كبيرة
 
و قامت شركة سوبر جيت مؤخراً بتقديم خدمات مميزة لعملائها من خلال الجيل الجديد من الحافلات التي تم شراؤها للشركة لتقديم خدمات مبنية على أسس تعكس المعنى الحقيقي لرفاهية السفر، و تقسم هذه الحافلات إلى قسمين -حافلات فخمة سعة 49 راكبا -حافلات فخمة VIP سعة 39 راكب و تقدم الشركة خدماتها المميزة لجمهورها بحيث تعكس الفخامة و الرفاهية .
 
 
مواعيد سوبر جيت (2)
مواعيد سوبر جيت 

مواعيد سوبر جيت (3)
مواعيد سوبر جيت

مواعيد سوبر جيت (4)
مواعيد سوبر جيت

مواعيد سوبر جيت (5)
مواعيد سوبر جيت

مواعيد سوبر جيت (6)
مواعيد سوبر جيت (6)

مواعيد سوبر جيت (7)
مواعيد سوبر جيت (7)

مواعيد سوبر جيت (8)
مواعيد سوبر جيت (8)

مواعيد سوبر جيت (1)
مواعيد سوبر جيت (1)

مواعيد سوبر جيت محطة عدلي منصور
مواعيد سوبر جيت محطة عدلي منصور

 


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النقل البري

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