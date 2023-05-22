اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 10:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الشارع بالشرقية

الإثنين، 22 مايو 2023 10:16 ص
المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الشارع بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شاب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لقيامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.
 
تعود أحداث القضية رقم 670 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 2 يناير المنقضى، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم" أحمد م ع ال " مقيم مركز بلبيس محبوسا، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بنطاق مركز بلبيس.
 
جاء فى أمر الإحالة أثناء قيام المجنى عليها " إ م " 20 عاما ربة منزل مقيمة نطاق مركز بلبيس، بالسير بالطريق العام، فوجئت بالمتهم مستقلا دراجة بخارية قام بالتوجه نحوها محاولا التحرش بها، بدائرة مركز شرطة بلبيس، توصلت تحريات الرائد محمد شعبان، معاون مباحث بلييس، لصحة الواقعة، تم القبض على المتهم وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق

التحرش

فتاة

مركز بلبيس

محكمة جنايات الزقازيق

المستشار احمد الجمل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة