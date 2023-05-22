المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الشارع بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شاب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لقيامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 670 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 2 يناير المنقضى، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم" أحمد م ع ال " مقيم مركز بلبيس محبوسا، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بنطاق مركز بلبيس.

جاء فى أمر الإحالة أثناء قيام المجنى عليها " إ م " 20 عاما ربة منزل مقيمة نطاق مركز بلبيس، بالسير بالطريق العام، فوجئت بالمتهم مستقلا دراجة بخارية قام بالتوجه نحوها محاولا التحرش بها، بدائرة مركز شرطة بلبيس، توصلت تحريات الرائد محمد شعبان، معاون مباحث بلييس، لصحة الواقعة، تم القبض على المتهم وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.