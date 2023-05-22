المدارس تعلن وصول أرقام جلوس الثانوية العامة وتوجه الطلاب بسرعة استلامها

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدارس الثانوية وصول أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة ، حيث طالبت المدارس طلاب الثانوية سرعة الحضور للمدارس لاستلام أرقام جلوسهم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، على ضرورة استلام أصل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من المدرسة المقيد بها الطالب وعدم الاكتفاء بتحميل نسخة إلكترونية من أرقام الجلوس وطباعتها، مضيفة أن عدد الخانات المخصصة لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في البابل شيت، 7 فقط، تناسب رقم الجلوس المكون من 7 أرقام.

وشددت الوزارة على أنه يمكن الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال البريد الإلكترونى الموحد لكل طالب من خلال موقع الحساب المدرسى الموحد للخدمات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان )، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:

https://moe-register.emis.gov.eg/.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاحد الموافق 21/5/2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين الموافق 22/5/2023.