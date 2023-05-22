اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس البرازيلى يحقق فى محاولة انقلاب 8 يناير.. ووزير العدل السابق المتهم الرئيسى

الإثنين، 22 مايو 2023 12:54 م
الكونجرس البرازيلى يحقق فى محاولة انقلاب 8 يناير.. ووزير العدل السابق المتهم الرئيسى لولا دا سيلفا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ الكونجرس البرازيلى لجنة للتحقيق فى محاولة الانقلاب على الرئيس لولا دا سيلفا التى اعدها مؤيدى جايير بولسونارو، الخميس المقبل، حسبما قالت وكالة "البرازيل".

وتتكون اللجنة من 32 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب ، وستتاح للجنة فترة 180 يوما لتحقيقاتها، ويمكن تقديم النتائج إلى مكتب النائب العام من أجل تقديم دليل للإجراءات الجنائية. وقعت محاولة الانقلاب بعد أسبوع من تنصيب لولا.

واتهم مكتب المدعي العام جنائيًا 1390 شخصًا بارتكاب جرائم مختلفة بعد أن اجتاحوا بالعنف مقر الكونغرس الوطنى ، وقصر بلانالتو والمحكمة الاتحادية العليا، في ساحة السلطات الثلاث في برازيليا.

وحاكمت المحكمة العليا 795 متهمًا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، ولا تزال مجموعة أخرى تنتظر تصويت قضاة ذلك الكيان في الأسابيع المقبلة، وحتى الآن، المتهم الرئيسى كمسؤول سياسى هو أندرسون توريس ، وزير العدل السابق لبولسونارو ، الذي كان في السجن لمدة شهرين تقريبًا وهو الآن قيد الإقامة الجبرية.

وكانت المحكمة العليا البرازيلية قبلت الشكاوى ضد 250 آخرين متهمين بالمشاركة في الاعتداء على المؤسسات الحكومية الثلاثة في 8 يناير ، عندما حاول الآلاف من مؤيدى الرئيس السابق جايير بولسونارو، الإطاحة بالرئيس لولا دا سيلفا بعد أيام من توليه المنصب.

مع هذا القرار، حاكمت أعلى محكمة برازيلية بالفعل 550 شخصًا منذ أن بدأت في تحليل الشكاوى التي قدمها مكتب المدعي العام بشأن أعمال الشغب التي وقعت بعد أسبوع من تولي لولا الرئاسة، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

يخطط قضاة المحكمة العليا لبدء التحليل الافتراضي هذا الثلاثاء لمجموعة أخرى من الشكاوى المتعلقة بالاعتداء في برازيليا في 8 يناير ، والتي يبلغ مجموعها حتى الآن 1390.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في ذلك اليوم ، قام الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق بولسونارو بغزو وتدمير مكاتب الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا ، بهدف استفزاز تدخل القوات المسلحة للإطاحة بلولا.

وجاءت السلطات البرازيلية لاعتقال نحو 2000 شخص على خلفية هذه الأعمال الانقلابية، على الرغم من أن أقل من 300 شخص ما زالوا فى السجن حاليًا ، وينتظر الباقون انتهاء العملية بحرية مع اتخاذ إجراءات احترازية. ويواجه المتهمون أمام العدالة جرائم خطيرة مثل "الإلغاء العنيف لدولة القانون الديمقراطية" و "الانقلاب" و"تكوين الجمعيات المسلحة غير المشروعة".

 

 

 


البرازيل

السلطات البرازيلية

لولا دا سيلفا

بولسونارو

احداث 8 يناير



الموضوعات المتعلقة

الاعتداء على الكونجرس البرازيلى ليس الأول.. قائمة أبرز حوادث اقتحامات البرلمان بالعالم تشمل الكونجرس الأمريكى.. اقتحام المجلس الأعلى للسوفيت الأكثر دموية.. واقتحام برلمان العراق على يد أنصار الصدر الأحدث عربيا

السبت، 14 يناير 2023 01:00 ص

5 مفاتيح لفهم الهجوم على الكونجرس البرازيلى.. اتهامات لبولسونارو بالتحريض من فلوريدا.. صحف: مشاركة الجيش لدعم الرئيس السابق تهدف للإطاحة بدا سيلفا.. وما يحصل يذكر بأحداث الكابيتول الأمريكى مع بعض الاختلافات

الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:00 ص

رئيس الكونجرس البرازيلي: أرفض المناهضين للديمقراطية

الأحد، 08 يناير 2023 10:37 م

الكونجرس البرازيلى يتلقى طلبا جديدا لعزل الرئيس بتهمة سوء إدارة أزمة كورونا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة